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Perşembe, 4 Temmuz 2019
Dünya Sisi’nin Hafter’e desteği belgelendi

Sisi’nin Hafter’e desteği belgelendi

Mısır, general Hafter’e olan desteğini artırıyor. Darbeci Sisi, Libya’nın El Cufra ve Bani Walid şehirlerine zırhlı araç konvoyu gönderdi. Zırhlı araçlara ait fotoğraflara kulisvar.com ulaştı.

Sisi'den Hafter'e destek konvoyu

Mısır’da darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Libya’da meşru hükümeti devirmeye çalışan general Hafter’e olan desteğini artırıyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Mısır, Bingazi aracılığıyla Libya’nın El Cufra ve Bani Walid şehirlerine zırhlı araç konvoyu gönderdi.

Sisi'den Hafter'e destek konvoyu

DARBECİ SİSİ’DEN DARBECİ HAFTER’E DESTEK!

Abdülfettah el Sisi, Mısır’da demokratik yöntemlerle seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimine darbe yapmıştı. Darbeyle 40 bin kişi keyfi olarak tutuklanmış, 529 kişi hakkında idam cezası verilmiş ve darbeye direnen 3 bin 510 kişi cuntacılar tarafından öldürülmüştü.

Sisi, şimdi Libya’yı iç savaşa sürükleyen, meşru hükümeti devirmeye çalışan, Türkiye’yi hedef almaya kalkan çetecilerin başındaki General Halife Hafter’e destek veriyor.

General Halife Hafter’e bağlı güçler, 6 Türk vatandaşı gemiciyi alıkoymuş, ardından serbest bırakmıştı.

Son olarak Hafter güçleri, Libya’da Trablus’un doğusunda düzensiz göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezini vurmuş, saldırıda 40’tan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

General Hafter ile Sisi

DÜNYA KINADI, ABD KINAYAMADI, MISIR DESTEK VERDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya’nın başkenti Trablus’a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısına ilişkin acil toplanma kararı aldı. Fakat konseyin saldırıyı kınayan ve ateşkes çağrısı yapan açıklaması ABD’nin engeline takıldı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının “savaş suçu niteliği taşıyabileceği” açıklamasında bulundu.

Türkiye, bu saldırının insanlık suçu olduğunu belirterek, uluslararası soruşturma çağrısı yaptı. Hemen ardından Avrupa Birliği, Almanya ve Fransa saldırıyı kınadı.

Hande Atasoy/ kulisvar.com

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